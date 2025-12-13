Două noi regenerări urbane în cartierul George Enescu: parcări și străpungeri în locul garajelor vechi



Primăria Municipiului Suceava a continuat proiectele de regenerare urbană în municipiu, cu două intervenții recente care înlocuiesc fostele garaje cu spații moderne și funcționale în cartierul George Enescu.

Potrivit unei informări a Primăriei Suceava, în zona Venus, garajele au fost demolate pentru a face loc unei noi parcări și unui spațiu verde amenajat, oferind locuitorilor mai mult confort și zone de relaxare.

Totodată, a fost realizată străpungerea Jupiter – Lalelelor, pe amplasamentul altor garaje vechi. Această nouă arteră elimină blocajele rutiere dintre Școala Gimnazială nr. 8 și Grădinița nr. 5, îmbunătățind semnificativ circulația și accesul în zonă.

„Pentru noi contează fiecare zi în care putem lucra, fiecare stradă pe care o putem moderniza și fiecare sucevean pentru care crește calitatea vieții”, a transmis Primăria Suceava în raportul de activitate.

Aceste proiecte fac parte din strategia mai amplă de eliminare a garajelor învechite și de transformare a spațiilor degradate în zone utile comunității.