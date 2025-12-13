Cetatea 1932 Suceava – USV Iași 5–0: hat-trick Zaharia și dominare în repriza secundă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie categorică în etapa a XVII-a a Seriei I din Liga a III-a, impunându-se cu 5–0 pe teren propriu în fața celor de la USV Iași.

Echipa antrenată de Daniel Bălan și Paul Bosancu a controlat jocul și a explodat în repriza a doua, marcând toate cele cinci goluri după pauză.

Alexandru Zaharia a fost starul partidei cu un hat-trick (minutele 50, 52 și 64), urmat de Cosmin Tucaliuc (69) și Ruslan Chelari (83).

Formula de start: David Feșteu – Ștefan Petraru, Ruben Sumanariu, Juan Pătrașcu, Mario Bai, Ilie Marian, Cristian Balgiu, Cosmin Tucaliuc, Andrei Cerlincă (căpitan), Răzvan Gorovei, Alexandru Savin. Au mai intrat: Alexandru Zaharia, Cătălin Grosu, Alexandru Anton, Ruslan Chelari, Iosif Netbai.

Cu această victorie, Cetatea 1932 ajunge la 35 de puncte și își consolidează locul 2 în clasament, la 8 puncte în spatele liderului FC Șoimii Gura Humorului și cu un avans de 8 puncte față de Viitorul Onești.

Următorul meci: sâmbătă, 28 februarie, în deplasare la CS Gheorgheni.