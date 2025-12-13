Cinci jucători de la CSU Suceava, convocați la naționala de tineret pentru stagiul din ianuarie


Echipa națională de tineret a României (generația 2006/2007), pregătită de Bogdan Șoldănescu, va efectua un stagiu de pregătire centralizată la București în perioada 4–8 ianuarie 2026, urmat de un turneu amical în Polonia, la Walcz, între 8 și 11 ianuarie, cu două meciuri împotriva selecționatei similare a gazdelor.

La această acțiune au fost convocați cinci jucători de la CSU Suceava:

  • portarul Răzvan Rîpă
  • pivotul Emanuel Șerban
  • interii stânga Codrin Dascălu și Andrei Marcu
  • extrema stânga Teodor Ilucă

Selecționata se pregătește intens pentru Campionatul European 2026, găzduit de România la Cluj-Napoca și Turda, în perioada 8–19 iulie.


