Cinci jucători de la CSU Suceava, convocați la naționala de tineret pentru stagiul din ianuarie

Echipa națională de tineret a României (generația 2006/2007), pregătită de Bogdan Șoldănescu, va efectua un stagiu de pregătire centralizată la București în perioada 4–8 ianuarie 2026, urmat de un turneu amical în Polonia, la Walcz, între 8 și 11 ianuarie, cu două meciuri împotriva selecționatei similare a gazdelor.

La această acțiune au fost convocați cinci jucători de la CSU Suceava:

portarul Răzvan Rîpă

pivotul Emanuel Șerban

interii stânga Codrin Dascălu și Andrei Marcu

și extrema stânga Teodor Ilucă

Selecționata se pregătește intens pentru Campionatul European 2026, găzduit de România la Cluj-Napoca și Turda, în perioada 8–19 iulie.