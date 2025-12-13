„Bradul Prevenirii” – tradiție și tehnologie pentru „Sărbători în Siguranță” la Iulius Mall Suceava



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a lansat astăzi campania „Sărbători în Siguranță”, prin evenimentul ajuns la a treia ediție: „Bradul Prevenirii”, amplasat la parterul Iulius Mall.

Inițiativa combină magia Crăciunului cu tehnologia modernă: bradul a fost împodobit de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava, alături de polițiști și jandarmi, cu zeci de globuri personalizate conținând coduri QR care duc către campanii de prevenire a criminalității.

Temele acoperite:

securitate cibernetică și fraude online

siguranța locuinței și a bunurilor

prevenirea înșelăciunilor și violenței domestice

protecția minorilor

siguranță rutieră și prevenirea consumului de alcool/droguri

„Prin acest brad inovator vrem să transformăm perioada sărbătorilor într-una cu adevărat liniștită. Prudența nu strică atmosfera festivă, ci o protejează”, au transmis organizatorii.

Câteva sfaturi utile promovate prin codurile QR:

Nu deschideți ușa colindătorilor necunoscuți și nu îi primiți în casă

Verificați identitatea înainte de a deschide

Nu afișați obiecte de valoare sau bani în fața străinilor

Fiți prudenți la ofertele turistice sau cumpărăturile online cu prețuri suspect de mici

Folosiți parole puternice și autentificare în doi pași

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava și Iulius Mall.

„Bradul Prevenirii” rămâne deschis publicului pe toată perioada sărbătorilor – sucevenii sunt invitați să-l viziteze, să scaneze globurile și să descopere sfaturi practice pentru siguranță.