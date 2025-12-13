„Bradul Prevenirii” – tradiție și tehnologie pentru „Sărbători în Siguranță” la Iulius Mall Suceava

Intră acum și în grupul de
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a lansat astăzi campania „Sărbători în Siguranță”, prin evenimentul ajuns la a treia ediție: „Bradul Prevenirii”, amplasat la parterul Iulius Mall.
Inițiativa combină magia Crăciunului cu tehnologia modernă: bradul a fost împodobit de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava, alături de polițiști și jandarmi, cu zeci de globuri personalizate conținând coduri QR care duc către campanii de prevenire a criminalității.
Temele acoperite:
- securitate cibernetică și fraude online
- siguranța locuinței și a bunurilor
- prevenirea înșelăciunilor și violenței domestice
- protecția minorilor
- siguranță rutieră și prevenirea consumului de alcool/droguri
„Prin acest brad inovator vrem să transformăm perioada sărbătorilor într-una cu adevărat liniștită. Prudența nu strică atmosfera festivă, ci o protejează”, au transmis organizatorii.
Câteva sfaturi utile promovate prin codurile QR:
- Nu deschideți ușa colindătorilor necunoscuți și nu îi primiți în casă
- Verificați identitatea înainte de a deschide
- Nu afișați obiecte de valoare sau bani în fața străinilor
- Fiți prudenți la ofertele turistice sau cumpărăturile online cu prețuri suspect de mici
- Folosiți parole puternice și autentificare în doi pași
Evenimentul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava și Iulius Mall.
„Bradul Prevenirii” rămâne deschis publicului pe toată perioada sărbătorilor – sucevenii sunt invitați să-l viziteze, să scaneze globurile și să descopere sfaturi practice pentru siguranță.
Intră acum și în grupul de