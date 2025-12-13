Ministerul Sănătății include Spitalul Județean Suceava în celula de criză pentru situația de la Spitalul de Copii Iași



Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat constituirea unei celule de criză la nivel național în urma problemelor cu apa potabilă de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași.

Analizele DSP Iași au evidențiat scăderi ale concentrației de clor rezidual liber sub limita admisă, favorizând colonizarea microbiologică a rețelei interne.

Măsuri imediate dispuse:

Sistarea internărilor și intervențiilor chirurgicale programate

Redirecționarea urgențelor către alte unități

Dezinfectare suplimentară cu substanțe clorigene

Furnizarea a 14.500 litri de apă îmbuteliată din Rezerva de Stat

din Rezerva de Stat Interzicerea consumului apei din rețeaua internă până la rezultate conforme

Celula de criză include:

Spitalul „Grigore Alexandrescu” București

Spitalul „Marie Curie” București

Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” București

Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost integrate și coordonate Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Dr. Victor Gomoiu” (Complexul Pediatric București) și Spitalul Județean de Urgență Suceava”

El a precizat că aceste unități sunt în stand-by operațional și sunt pregătite să preia urgențele majore pediatrice, dacă situația o va impune, până la rezolvarea completă a situației de la Iași.

„Măsurile sunt exclusiv preventive, pentru a evita orice risc epidemiologic. Nu există focar activ, ci o intervenție fermă și transparentă în interesul pacienților”, a subliniat ministrul Rogobete.

Situația este monitorizată permanent de Ministerul Sănătății, Inspecția Sanitară de Stat și DSP Iași.