Juniorii 1 CSU Suceava încheie turul pe primul loc în Seria A după un recital la Buzău: 56-31

Echipa de juniori 1 a CSU Suceava, antrenată de Vasile Boca, a încheiat în forță turul Campionatului Național, învingând în deplasare cu 56-31 (29-15) pe LPS Buzău, în ultima etapă.

Sucevenii au dominat clar partida, Andrei Marcu (10 goluri), Răzvan Doboșeru (9), Teodor Șut (8) și Ionuț Babiuc (7) fiind principalii marcatori.

CSU termină astfel turul pe locul 1 în Seria A și rămâne una dintre marile favorite la titlu.

Vasile Boca, antrenor CSU Suceava: „Obiectivul nostru este titlul de campioană națională, ca în fiecare an. Anul acesta campionatul este foarte echilibrat – suntem cinci-șase echipe de valori apropiate: CSU Suceava, Potaissa Turda, Poli Timișoara, Dinamo, Talentul este Cheia și HC Buzău. După sezon sperăm la o medalie și, din vară, să promovăm 3-4 băieți născuți în 2007 la echipa de Liga Națională.”

Returul începe pe 8 februarie 2026, cu deplasarea la LPS Piatra Neamț.