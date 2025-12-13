Alessia Pop din Suceava, în finala Vocea României 2025: „Cânți dureros de frumos”, i-a spus Tudor Chirilă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Suceava are o reprezentantă în marea finală a sezonului 13 Vocea României: Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă, a obținut calificarea pentru finala de vineri, 19 decembrie, de la ora 20:30.

În semifinală, tânăra suceveancă a interpretat alături de orchestră piesa „Hymne à l’amour” (Edith Piaf), impresionând juriul prin emoție și profunzime.

Reacțiile antrenorilor:

Theo Rose : „Vocea ta e făcută să răsune. Sper să ajungi în finală și să fie o finală strânsă, cu voci adevărate!”

: „Vocea ta e făcută să răsune. Sper să ajungi în finală și să fie o finală strânsă, cu voci adevărate!” Smiley : „Foarte frumos cânți, cu siguranță ai ceva special. De fiecare dată când cânți se întâmplă ceva inexplicabil. Îți doresc mult succes!”

: „Foarte frumos cânți, cu siguranță ai ceva special. De fiecare dată când cânți se întâmplă ceva inexplicabil. Îți doresc mult succes!” Tudor Chirilă: „Eu nu cred că tu cânți frumos. Tu cânți dureros de frumos. Mulțumesc pentru felul în care te-ai aruncat în cântecul ăsta. Sunt sigur că cineva a auzit puțin Piaf în vocea ta. Vocea contează când toate celelalte funcționează.”

Ceilalți finaliști:

Echipa Smiley: Anita Petruescu

Echipa Theo Rose & Horia Brenciu: Eva Nicolescu

Echipa Irina Rimes: Raisa Radu

În finală, publicul va decide prin vot câștigătorul trofeului și al premiului de 100.000 euro.