„Crăciunul – sărbătoarea bucuriei”: Spectacol caritabil de excepție la Casa de Cultură Rădăuți, organizat de Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 12 decembrie a.c., începând cu ora 11:00, în sala Casei de Cultură a municipiului Rădăuți, a avut loc un spectacol caritabil intitulat „Crăciunul – sărbătoarea bucuriei”, eveniment înscris în suita de activități pe care Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” le derulează în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), program ce-și propune implicarea voluntară a elevilor și a cadrelor didactice în efortul comun de dezvoltare a responsabilității și spiritului civic. Spectacolul marchează, pe de-o parte, momentul de bilanț al străduințelor comune ce converg către sprijinul financiar acordat elevilor cu o situație materială dificilă, pe de altă parte, reprezintă concretizarea coeziunii dintre actorii comunității educaționale formate din elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai mediului de afaceri sub același numitor comun al empatiei, bucuriei și generozității ce trebuie să însoțească apropiatele sărbători de iarnă.

Campania umanitară, situată sub titlul generic „Crăciunul – sărbătoarea bucuriei”, este orchestrată de reprezentatul SNAC la nivelul instituției, doamna profesoară Loredana Puiu, manifestarea artistică fiind organizată de doamna profesoară Angelica Popovici, beneficiind de sprijinul valoros al echipei manageriale a colegiului formate din prof.dr. Nicolae Adrian Puiu și prof.dr. Luminița Lăzărescu. Spectacolul artistic a reușit să articuleze, într-o manieră de înaltă ținută și eleganță, acordurile suave și, deopotrivă, antrenante ale interpretărilor muzicale ce aparțin repertoriului internațional, cu armonia inconfundabilă a colindelor și cântecelor dedicate sărbătorilor de iarnă. Spectacolul nu și-a propus să fie unul obișnuit, momentele fiind țesute în jurul unui fir epic care a reușit să acapareze fără întârziere atenția publicului, o poveste desfășurată într-un decor feeric, pe durata a mai bine de două ore, avându-i ca protagoniști pe elevii Giulia Haidău (interpreta personajului „Cindy Lou”) și Bandas Bogdan (transpus în pielea personajului „Grinch”).

Avându-i ca moderatori pe elevii Popovici Miruna Alma și Vlad David, ei înșiși protagoniști ai unor momente artistice de excepție, spectacolul a dăruit elevilor talentați ai colegiului rădăuțean șansa de a-și etala virtuozitatea interpretativă. Au evoluat pe scenă elevii Popovici Miruna Alma, Matei Carina, Rusu Teodora, Cârmaciu Bianca, Fornaro Mariangela, Petruniac Eduard, Caciur Ionuț, Găină Ioana, Leon Postolache Eumir, Serediuc Alexandru, Vega Anastasia, Rusu Delia, Bereholschi Ștefan, Narița Maria, Vlad David, Hrihor Diana și Butnariu Andrei, fiecare dintre aceștia fiind răsplătit cu aplauze binemeritate din partea publicului. La reușita programului și-a adus contribuția valoroasă domnul profesor Vasile Mucea și domnișoara Patricia Buliga, virtuozi de excepție ai universului muzical și totodată absolvenți ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, împreună cu domnul prof.dr. George-Toderică Mucea, un rapsod a cărui abilități artistice și-au dobândit recunoașterea și aprecierea publicului. Rețeta unui spectacol de excepție a fost întregită de cele două grupuri corale ale școlii, corul „Tinerii pentru Hristos” al elevilor ce aparțin comunității penticostale, coordonat de domnul profesor Hanc Achim și corul coordonat de doamna profesoară Haureș Melexima. Două momente cu totul aparte ce întregesc scenariul derulat în spațiul Casei de Cultură poartă semnătura ansamblului folcloric „Florile Bucovinei” și aceea a unui grup de elevi talentați de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, care au reușit să dăruiască nu numai un plus de valoare spectacolului.

La finalul prezentei evocări se cuvin a fi adresate, înainte de toate, mulțumiri sponsorilor evenimentului: „Joolizara Terapii”, „MelizaraEdoo Afterschool”, „S.C. TRADE AXXA Hordonic” (Mirela Prelipcean), „Bucovrad”, „Outlet Trendy”, „Orient”, Restaurant „Țărăncuța”, „Marsala Boutique”, „Cofetăria Galany” și domnului Paul Martinescu. Totodată, mulțumirile se îndreaptă către conducerea postului de televiziune „Cromtel TV” care a asigurat transmisiunea video a evenimentului și, în aceeași măsură, către domul Daniel Derevlean, pentru efortul de a fixa în cadre fotografice desfășurarea evenimentului. Nu în ultimul rând, prețuirea autorului se îndreaptă către elevii din cadrul clubului „Visionary” de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Maruțiac George Valentin și Facașciuc Matei, împreună cu echipa de voluntari coordonați de doamna bibliotecară Andreea Ciobara: Andrișan Matei, Bandas Denisa, Bodnariuc Evelina, Hurjui Andra, Magopăț Alessia, Pascar Gabriela, Ruști Ioana, Ungureanu Ștefania și Văcăreanu Lorenna. Mulțumiri elevei Rusu Teodora care a realizat afișul manifestării. La final, dar nu în cele din urmă, gratitudine exprimată față de conducerea Casei de Cultură, reprezentată de domnul director Ovidiu Foca. Săbători de iarnă binecuvântate!

a consemnat prof.dr. Florin George Popovici