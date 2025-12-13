Femeie din Preutești, decedată subit la domiciliu – echipajele de ambulanță nu au putut să o resusciteze



O femeie de 60 de ani din satul Arghira, comuna Preutești, a decedat vineri seara, 12 decembrie, în jurul orei 20:30, la locuința sa.

Femeia a luat cina împreună cu soțul ei, după care s-a întins în pat pentru a se odihni întrucât era obosită după ce s-a întors de la serviciu. Ulterior femeia s-a simțit rău și și-a pierdut cunoștința, iar soțul a cerut prin 112 intervenția ambulanței.

Două echipaje SAJ Suceava au intervenit și au efectuat manevre de resuscitare, dar fără succes.

Femeia era cunoscută cu probleme cardiace, fiind în evidența medicului de familie și urmând tratament.

La examinarea sumară, cadavrul nu prezenta urme de violență. Nu există suspiciuni privind circumstanțele decesului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni pentru necropsie.

Polițiștii Postului de Poliție Preutești au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de cazuri, cercetările urmând să fie soluționate procedural prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.