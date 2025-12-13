Bărbat din Brodina, arestat preventiv 30 de zile după ce și-a bătut crunt fratele



Un bărbat din comuna Brodina a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce, în noaptea de 9 spre 10 decembrie, în jurul orei 00:00, și-a agresat violent fratele în timpul unui conflict.

Polițiștii orașului Vicovu de Sus s-au autosesizat pe 11 decembrie, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care a schimbat încadrarea din violență în familie în violență în familie cu tentativă de omor (art. 199 alin. 1 rap. la art. 32 alin. 1 rap. la art. 189 alin. 1 lit. h și alin. 2 Cod Penal).

Din cercetări a rezultat că, pe fondul unui conflict mai vechi, agresorul l-a lovit pe fratele său, provocându-i leziuni ce necesită 10–12 zile de îngrijiri medicale, fără a-i pune viața în pericol imediat.

Suspectul a fost reținut 24 de ore pe 12 decembrie, iar judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, până pe 10 ianuarie 2026.

Inculpatul a fost depus la Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigații Criminale Suceava.