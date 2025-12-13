Două femei de 82 de ani, lovite de autoturisme în timp ce traversau imprudent strada în Vatra Dornei și Horodnic de Sus



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Două accidente rutiere în care au fost implicate femei în vârstă de 82 de ani s-au produs vineri, 12 decembrie, în Vatra Dornei și Horodnic de Sus.

În Vatra Dornei, în jurul orei 17:00, o femeie de 82 de ani a fost acroșată pe strada Mihai Eminescu, în apropierea intersecției cu strada 22 Decembrie, de un autoturism Volkswagen condus de un bărbat de 58 de ani din localitate. Femeia traversa printr-un loc nepermis, fără să se asigure. După impact, ea a plecat spre domiciliu, dar s-a prezentat ulterior la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a fost diagnosticată cu traumatism antebraț stâng – rănită ușor, fără internare.

Șoferul a fost testat cu etilotestul – rezultat negativ – și i-au fost prelevate probe biologice.

În Horodnic de Sus, în jurul orei 10:00, o altă femeie de 82 de ani a fost acroșată pe DN 2E de un Volkswagen condus de un localnic. Femeia traversa neregulamentar din stânga spre dreapta sensului de mers. A fost diagnosticată cu contuzie prin accident rutier – rănită ușor – și transportată la Spitalul Municipal Rădăuți.

Șoferul a avut etilotest negativ.

În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale pentru vătămare corporală din culpă.