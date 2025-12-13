Femeie acroșată pe trecere de pietoni în Vama: Șoferul a oprit abia după 50 de metri



Un accident rutier grav a avut loc vineri seara, în jurul orei 19:18, pe strada Victoriei (DN17) din localitatea Vama, la trecerea de pietoni marcată și semnalizată din dreptul Grădiniței cu Program Normal Vama Centru.

Potrivit anchetei polițiștilor, un șofer în vârstă de 58 de ani din Gura Humorului, la volanul unui autoturism Dacia, nu a acordat prioritate unei femei de 50 de ani din Vama, care traversa regulamentar de la dreapta la stânga sensului său de mers. Femeia a fost acroșată violent.

După impact, șoferul nu a oprit imediat la locul accidentului, continuându-și deplasarea aproximativ 50 de metri, apoi ieșind cu mașina în afara carosabilului.

Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc cu diagnosticul: traumatism cranio-cerebral, contuzie bazin și contuzie toraco-abdominală.

Testat cu aparatul etilotest, șoferul a avut rezultat negativ.

Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.