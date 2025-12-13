Bărbat din Bălăceana, agresat fizic după ce a refuzat să cumpere băutură pentru doi localnici



Un bărbat din comuna Bălăceana a fost agresat fizic pe 9 decembrie, în jurul orei 19:30, după ce a refuzat să cumpere băutură pentru doi cunoscuți.

Victima s-a deplasat la un magazin din localitate pentru a cumpăra țigări. Pe terasă doi localnici i-au cerut să-i „cinstească” cu băutură, dar a refuzat și a plecat spre casă.

Pe drum, a fost ajuns din urmă de cei doi bărbați, care l-au lovit fără să spună un cuvânt.

Bărbatul a sesizat polițiștii Secției 9 Rurală Șcheia pe 12 decembrie, depunând plângere penală pentru lovire sau alte violențe.

I s-a explicat dreptul de a solicita ordin de protecție provizoriu conform Legii nr. 26/2024, dar a refuzat, primind însă o cerere tip pentru instanță.