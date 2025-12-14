Bărbat din Fântânele, prins beat la volanul unui tractor cu care s-a răsturnat în șanț



Un bărbat de 79 de ani din comuna Fântânele a fost surprins sâmbătă seara, 13 decembrie, în jurul orei 17:20, conducând un tractor neînmatriculat, în stare de ebrietate, după ce utilajul s-a răsturnat în șanț în zona „La Hotar” din satul Bănești.

Un localnic a sunat la 112 după ce a văzut tractorul marca Deutz în șanț. La sosirea polițiștilor Secției 2 Rurală Ipotești, bărbatul încerca să scoată vehiculul din șanț.

Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus la Spitalul Județean Suceava pentru recoltarea probelor biologice.

Tractorul nu era înmatriculat sau înregistrat, iar bărbatul deține permis valabil.

Poliția a deschis dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducere sub influența alcoolului