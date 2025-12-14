Bărbat găsit mort pe drumul județean în Dolheștii Mari: manevrele de resuscitare nu au avut succes



Un bărbat a fost găsit decedat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 01:00, pe Drumul Județean 208, în centrul localității Dolheștii Mari.

Un localnic a alertat prin 112 echipajul SAJ Suceava – Substația Fălticeni, care a intervenit rapid și a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Victima era cunoscută în comunitate ca persoană fără adăpost, fără loc de muncă și consumatoare de alcool, nefiind înscrisă la medic de familie.

La examinarea sumară, cadavrul nu prezenta urme de violență.

Trupul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni pentru necropsie.

Polițiștii Postului de Poliție Dolhești au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă (art. 192 alin. 1 Cod Penal), procedură standard în astfel de cazuri.

Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor exacte ale decesului.