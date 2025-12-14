Bărbat găsit inconștient pe marginea drumului în Valea Poienei, cu bicicleta peste el



Un bărbat a fost găsit sâmbătă seara, 13 decembrie, în jurul orei 19:50, căzut cu fața la pământ pe marginea drumului principal din satul Valea Poienei (comuna Dolhasca).

Un localnic a sunat la 112 după ce l-a descoperit inconștient, cu bicicleta peste el și mai multe sticle de bere în apropiere.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD și ambulanță, care au efectuat manevre de resuscitare, dar la ora 20:46 medicii au constatat decesul.

Bărbatul era cunoscut în comunitate ca având probleme de sănătate psihică și consum excesiv de alcool.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni pentru necropsie.

Poliția s-a autosesizat și a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările urmând să stabilească circumstanțele exacte.