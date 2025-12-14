Tânăr din Cernăuți, prins la volan în Rădăuți cu permisul suspendat pentru conducere în stare de ebrietate



Polițiștii Biroului de Ordine Publică din Rădăuți au oprit sâmbătă, 13 decembrie, în jurul orei 16:20, pe strada Piața Unirii, un autoturism VW Passat despre care existau informații că este condus de o persoană cu permis suspendat.

La volan a fost identificat un bărbat de 30 de ani din Cernăuți, Ucraina. Verificările au confirmat că permisul său este suspendat din mai 2025, în urma unui dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Testele cu aparatul etilotest și Drugtest au fost negative.

Mașina avea RCA valabilă.

Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere