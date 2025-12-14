Tânără care făcea un drive test cu o mașină cu numere false, cercetată penal. Ea proba autoturismul pe care voia să-l cumpere din târgul auto Cumpărătura



Polițiștii Secției 9 Rurală Șcheia au descoperit sâmbătă, 13 decembrie, în jurul orei 14:35, un autoturism Volkswagen neînmatriculat, cu plăcuțe false, pe DC 70A în satul Moara Carp.

Echipajul a observat mașina făcând brusc manevră de mers înapoi la vederea lor, apoi încercând să întoarcă pe un pod privat.

Mașina a fost oprită după ce au fost folosite semnale acustice și luminoase.

La volan se afla o tânără de 23 de ani din Piatra-Neamț, însoțită de tatăl ei (46 ani) și de proprietarul mașinii (42 ani). Tânăra a declarat că venise să probeze autoturismul cumpărat din piața auto Cumpărătura, fără să știe că este neînmatriculat și are numere false (aparținând altui vehicul).

Testul etilotest al conducătoarei a fost negativ. Ceilalți doi pasageri au permise valabile.

Mașina nu avea ITP și RCA valabile motiv pentru care au fost aplicate sancțiuni conform OUG 195/2002 și Legii 132/2017.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și punerea în circulație a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.