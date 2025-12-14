„Foaie Verde din Bucovina” cere ministrului Sănătății să rezolve urgent problemele cardurilor de sănătate și riscurile bolilor importate



Asociația „Foaie Verde din Bucovina” a transmis un comunicat de presă în care atrage atenția asupra a două „probleme moștenite” majore în sistemul sanitar românesc, cerând ministrului Sănătății, Alexandru Florin Rogobete, să le rezolve prioritar.

Prima problemă: nefuncționalitatea frecventă a cardurilor de sănătate.

„Pentru medici și farmaciști este un chin când cardurile nu funcționează ore sau zile întregi. Un medic care se chinuie cu un card blocat, în timp ce pacientul așteaptă și își pierde răbdarea, riscă să devină ținta reproșurilor sau chiar a violenței”, subliniază asociația.

A doua problemă: apariția în România a unor boli eradicate de mult, importate din Africa, Asia sau America Latină.

„Este destul de dureros ca o țară din Europa, cum este România, să se pricopsească cu boli de mult timp eradicate, dar venite, mai nou din afara țării, prin diferite persoane statornice la noi. Este semnul neglijenței și a neputinței. Culmea, avem parte de un guvern care se declară european cu vorba și cam atât”, acuză reprezentanții „Foaie Verde”.

Coordonatorul activității, Dan Acibotăriță, cere ministrului să se impună față de cei responsabili de mentenanța cardurilor și să discute serios cu patronatele care importă forță de muncă, privind măsurile de siguranță sanitară.

„Soluții există, dar trebuie aplicate sau sancționați directorii care se cred nemuritori”, concluzionează comunicatul.