Circa 50 kg de articole pirotehnice confiscate în județul Suceava: Polițiștii atrag atenția asupra modificărilor legislative



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Suceava, împreună cu colegii de la Poliția Municipiului Vatra Dornei, au confiscat circa 50 kg de articole pirotehnice comercializate ilegal, în cadrul acțiunilor din planul „Pirotehnic 2025/2026”.

În comuna Dumbrăveni, la un punct de lucru al unei societăți comerciale din București, au fost identificate 10.433 de bucăți de articole pirotehnice din categoria F1 (aproximativ 20 kg, valoare 2.500 lei), expuse spre vânzare fără autorizație. S-a întocmit dosar penal pentru comercializarea neautorizată a articolelor pirotehnice din categoria F1.

La Vatra Dornei, într-un magazin, au fost descoperite aproximativ 30 kg de articole pirotehnice din categoriile F1, F2 și T1, expuse cu prețuri afișate, fără autorizație. Cantitatea a fost ridicată, iar societatea este cercetată penal pentru comercializarea neautorizată a articolelor din categoriile F1, F2 și T1.

Modificări legislative importante Din 9 august 2025, prin Legea nr. 92/2025, au intrat în vigoare modificări la Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, pentru creșterea siguranței publice:

Articolele pirotehnice F1 (ex.: artificii de brad, bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri) pot fi vândute doar persoanelor peste 16 ani.

Categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 sunt interzise persoanelor fizice și rezervate doar specialiștilor autorizați.

Organizarea spectacolelor cu F2, F3 și F4 necesită acordul primăriei, ISU și avizul poliției.

Interdicții stricte de utilizare: între 24:00–06:00 (cu excepții), la distanțe mici de locuințe, instalații electrice, benzinării, păduri etc.

Sancțiuni

Comercializarea neautorizată F1: închisoare 3 luni – 1 an sau amendă.

Operațiuni neautorizate cu F2-F4, T1-T2, P1-P2: închisoare 1–5 ani.

Contravenții: amenzi 1.000–7.500 lei (dublate pentru persoane juridice).

Poliția recomandă achiziționarea doar din surse autorizate, evitarea minorilor, respectarea instrucțiunilor și sesizarea imediată a comercializării ilegale.

Acțiunile continuă pentru prevenirea incidentelor grave în perioada sărbătorilor.