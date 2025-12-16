Femeie din Suceava înșelată la o comandă online: A primit șosete în loc de jucării pentru copii



Polițiștii Secției de Poliție Burdujeni au fost sesizați luni, 15 decembrie 2025, în jurul orei 18:20, de către o femeie din municipiul Suceava, care a reclamat că a fost victima unei înșelăciuni la o achiziție online.

În urma cercetărilor efectuate de Biroul de Investigații Criminale, s-a stabilit că, în data de 9 decembrie 2025, femeia a comandat de pe site-ul www.kendamaromania.myshopify.com un pachet cu trei jucării pentru copii de tip „kendama”, contra sumei de 249 de lei.

La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 11:00, un curier al unei firme de curierat s-a prezentat la domiciliul ei și i-a înmânat un colet, solicitând plata ramburs a sumei de 249 de lei. După achitarea banilor, femeia a deschis pachetul și a constatat că acesta conținea doar mai multe perechi de șosete pentru copii, nu jucăriile comandate.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale Suceava pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Poliția Județeană Suceava recomandă din nou cetățenilor prudență la cumpărăturile online, verificarea reputației vânzătorilor și evitarea plăților ramburs pe site-uri necunoscute sau suspecte.