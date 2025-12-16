Redeschiderea bazei Wizz Air la Suceava: O victorie a investițiilor concrete peste promisiuni goale-Opinie



Într-o perioadă în care multe proiecte publice rămân blocate în faza declarațiilor și a intențiilor frumoase, redeschiderea bazei operaționale Wizz Air la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava vine ca o confirmare rară și binevenită: când investițiile sunt reale și strategice, rezultatele apar rapid. Directorul Wizz Air Malta, Mauro Peneda, a spus-o fără ocol: compania a decis să revină la Suceava exclusiv datorită eforturilor concrete ale actualei conduceri a Consiliului Județean, condusă de Gheorghe Șoldan. Acum doi ani, baza fusese închisă tocmai pentru că promisiunile nu se materializaseră. De acum, două aeronave moderne staționează permanent aici, iar județul câștigă șapte rute noi și un total de 13 zboruri directe către șase țări europene.

Ceea ce face această întoarcere cu adevărat semnificativă este motivul invocat de oficialul Wizz Air: instalarea sistemului ILS CAT III – un echipament esențial care permite aterizări sigure în condiții de ceață sau vizibilitate redusă, o problemă cronică pentru Bucovina. Fără acest sistem, companii low-cost precum Wizz Air nu puteau opera eficient iarna, când aeroportul era frecvent închis sau deviat. Acum, cu calibrarea finalizată și sistemul operațional, Suceava devine al doilea aeroport din România dotat cu această tehnologie de ultimă generație. Este o investiție care nu doar că a convins Wizz Air să revină, ci și deschide ușa pentru alte companii aeriene.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat și lansarea iminentă a licitației pentru Terminalul T3 – un proiect ambițios de peste 10.500 de metri pătrați, care va tripla practic capacitatea actuală de procesare a pasagerilor. Alături de modernizarea platformei, extinderea parcării și construcția unui nou drum de acces din Burdujeni, aceste investiții – estimate la zeci de milioane de euro – transformă aeroportul sucevean dintr-unul regional modest într-un nod aerian modern, capabil să susțină creșterea traficului de pasageri și să atragă noi operatori.

În doar un an de mandat, probleme blocate de ani de zile au fost rezolvate. Și nu prin vorbe, ci prin fapte: licitații câștigate, echipamente instalate, parteneriate consolidate. Mauro Peneda a recunoscut deschis că acum există „un grad de încredere ridicat”, bazat pe viziunea clară și pe investițiile deja realizate. Este exact genul de abordare de care România are nevoie mai mult: administrație care livrează, nu doar promite.

Dezvoltarea aeroportului nu este un capriciu administrativ. Este un motor economic vital pentru Bucovina: mai mulți turiști, mai multe investiții, mai multe oportunități pentru suceveni de a călători accesibil în Europa. Gheorghe Șoldan primește zilnic mesaje de la cetățeni care cer mai multe rute – și răspunsul său este că va continua să lucreze pentru asta, făcând aeroportul cât mai atractiv pentru companii aeriene.

Redeschiderea bazei Wizz Air este, așadar, mai mult decât o știre de moment. Este dovada că, atunci când conducerea locală acționează decisiv și investește strategic, rezultatele vin. Și vin rapid. Suceava arată că se poate. Ar fi bine ca și alte regiuni să ia exemplu. Pentru că, în final, cetățenii nu au nevoie de promisiuni – au nevoie de zboruri, de drumuri, de aeroporturi moderne. Și de lideri care livrează.