Bilanț Garda de Mediu Suceava: Peste 2.100 de controale și amenzi de peste 3 milioane de lei până la 1 decembrie 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Șeful Comisariatului Județean Suceava al Gărzii Naționale de Mediu, Gheorghiță Mîndruță, a prezentat bilanțul activității instituției până la data de 1 decembrie 2025, evidențiind un număr impresionant de controale și sancțiuni aplicate pentru protejarea mediului în județ.

În perioada analizată, comisarii au efectuat un total de 2.124 de controale, dintre care 252 planificate și 1.872 neplanificate, în domeniul controlului poluării și biodiversității. Din controalele neplanificate, 572 au fost declanșate de sesizări ale cetățenilor, iar 1.300 au vizat verificarea autocamioanelor în punctul vamal Siret.

În urma constatărilor, au fost aplicate 237 de sancțiuni contravenționale principale: 157 de amenzi în valoare totală de 3.023.500 de lei și 80 de avertismente, însoțite de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților. Cei sancționați au obligația de a transmite către Garda Națională de Mediu dovezi de plată a amenzilor sau de conformare (fotografii, contracte, facturi etc.).

De asemenea, au fost dispuse 17 sancțiuni complementare: confiscarea unui mijloc de transport, trei ordine de desființare a lucrărilor și readucere a terenului la starea inițială, precum și 13 suspendări de activitate. Au fost formulate două propuneri de suspendare a actelor de reglementare și șapte sesizări către organele de cercetare penală, dintre care patru doar în perioada august – decembrie 2025.