SJU Suceava ia măsuri pentru sezonul virozelor: Reducerea programului de vizite și respectarea normelor epidemiologice

Managerul Spitalului Județean Suceava, Larisa Blanari, a anunțat măsuri suplimentare pentru gestionarea sezonului rece, marcat de un număr mare de viroze și gripă, în contextul în care două rezidente din UPU Pediatrie vor pleca în străinătate din ianuarie 2026.

„Perioada de iarnă aduce foarte multe răceli și viroze. Pentru a face față, am redus programul de vizite cu o oră de la 14:00-18:00 la 14:00-17:00, pentru a avea timp suficient să dezinfectăm, aerisim și să facem curățenie”, a explicat managerul.

Totodată, aparținătorii și personalul medical vor fi verificați la intrare, iar normele epidemiologice au fost transmise în tot spitalul.

Larisa Blanari a lansat un anunț pentru angajarea de medici în UPU Pediatrie pe contract de prestări servicii, chiar dacă angajările clasice nu sunt permise legal.

„Îmi doresc foarte mult să nu plece medicii buni din țară și să aducem personal de calitate”, a subliniat ea.

Referitor la riscul infecțiilor nosocomiale, similar celor de la Iași, managerul a afirmat: „Nu cred că vom păți la fel, pentru că luăm măsuri deja de acum – verificăm mai des, testăm și ne luăm toate precauțiile de siguranță”. Ea a reamintit că toate spitalele se confruntă cu astfel de probleme, dar prevenția prin personal suficient și respectarea protocoalelor este esențială.