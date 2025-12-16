O „ștefanistă” este noul lider al elevilor suceveni: Karina Elena Bogdănescu, președinte al Consiliului Județean al Elevilor Suceava



Karina Elena Bogdănescu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, a fost aleasă noul președinte al Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Suceava, structura care reprezintă și apără drepturile elevilor din învățământul preuniversitar sucevean.

Adolescenta îl succedă în funcție pe Ștefan Ioniță, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, actualmente vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor. În competiția pentru președinție, Karina Bogdănescu l-a avut contracandidat pe Remus-Cristian Pintilie, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni.

Alegerile au avut loc în cadrul Adunării Generale a CJE Suceava, desfășurată pe 4 decembrie 2025, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Elevi, reprezentanți din toate liceele județului au votat componența noului Birou Executiv și conducerea departamentelor de specialitate pentru mandatul următor.

La eveniment au participat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Nicolae Ciprian Anton, și inspectorul școlar Tatiana Vîntur, care au transmis mesaje de susținere.

„Această primă întâlnire oficială marchează angajamentul nostru continuu pentru un dialog deschis și o colaborare transparentă în beneficiul tuturor elevilor din județ. Discuțiile au vizat noi strategii de implementare a Statutului elevului și prioritățile CJE pentru anul școlar curent. Noua echipă a demonstrat viziune și determinare”, au transmis reprezentanții IȘJ Suceava.

Noul Birou Executiv al CJE Suceava este format din:

Secretar executiv: Mateo Ioan Senciuc, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Vicepreședinte: Anastasia Grădinariu, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava

Vicepreședinte: Vlad Păștinaru, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei (prelungire de mandat)

Vicepreședinte: Denisa Stoian, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei

Director al Departamentului de Învățământ Profesional, Tehnologic, Confesional și Vocațional: Sebastian Gabriel Balmoș, clasa a IX-a, Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

Consiliul Județean al Elevilor Suceava este o substructură a Consiliului Național al Elevilor, singura organizație națională independentă dedicată reprezentării drepturilor și intereselor elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Principalul său scop este să asigure respectarea drepturilor elevilor și să promoveze implicarea activă a acestora în viața școlară și comunitară.