Conflict familial în comuna Baia: Unchiul în stare de ebrietate a provocat scandal, a fost amendat cu 12.000 de lei și încătușat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 7 Mălini au fost sesizați luni, 15 decembrie 2025, la ora 17:48, prin apel la 112, de către un bărbat în vârstă de 34 de ani din satul Bogata, comuna Baia, cu privire la producerea unui conflict la locuința sa.

La fața locului, patrula a stabilit că apelantul locuiește împreună cu mama sa, iar unchiul acestuia, un bărbat de 40 de ani din aceeași localitate, venise în vizită la soră-sa. Observând că unchiul se afla în vădită stare de ebrietate și prezenta tulburări de comportament, nepotul i-a cerut explicații, moment în care între cei doi s-a iscat un conflict spontan.

Unchiul a început să se manifeste agresiv verbal și să provoace scandal, determinându-l pe apelant să solicite intervenția poliției pentru aplanarea situației.

Apelantul a declarat că nu a fost lovit sau amenințat și că nu a fost victima niciunei alte infracțiuni.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat că nu există risc iminent asupra persoanei, nefiind necesară emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Apelantului i-a fost înmânată cererea pentru adresare către instanța de judecată.

Bărbatul de 40 de ani a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 61/1991, cu amendă în valoare totală de 12.000 de lei. La momentul intervenției, acesta s-a manifestat recalcitrant, motiv pentru care polițiștii au fost nevoiți să utilizeze mijloacele din dotare, să-l încătușeze și să-l conducă la sediul secției pentru continuarea procedurilor.