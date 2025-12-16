Accident rutier mortal pe DN17A în comuna Sucevița: Motociclist de 20 de ani decedat



Un accident rutier grav, soldat cu decesul unui tânăr de 20 de ani, a avut loc luni, 15 decembrie 2025, în jurul orei 17:06, pe DN17A, pe raza comunei Sucevița.

Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu o victimă. La fața locului s-a deplasat echipa operativă, iar cercetările preliminare au stabilit următoarea dinamică:

Potrivit primelor informații din anchetă, o tânără în vârstă de 26 de ani din comuna Sucevița conducea un autoturism marca Audi A6 pe direcția Marginea – Sucevița. Ajunsă în dreptul locuinței sale, a redus viteza și a virat la stânga pentru a intra în curte. În acel moment, vehiculul a fost acroșat în partea spate-stânga de o motocicletă marca Honda, fără număr de înmatriculare, condusă de un tânăr de 20 de ani din comuna Dobra, județul Hunedoara.

Motociclistul nu a păstrat o distanță suficientă față de autoturismul din față. În urma impactului, tânărul a suferit leziuni grave, iar în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul de ambulanță sosit la fața locului, medicii au fost nevoiți să constate decesul.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat), fiind ulterior transportată la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge. Aceasta deține permis de conducere valabil pentru categoriile AM, B1 și B, iar autoturismul avea ITP și RCA valabile.

Motocicleta nu era înmatriculată, însă conducătorul decedat deținea permis de conducere valabil.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului.