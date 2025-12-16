Primăria Suceava: Primele căsuțe pentru pisicile comunitare au fost deja ocupate. Proiectul este realizat fără cheltuieli publice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava anunță că primele căsuțe destinate pisicilor comunitare au fost deja ocupate de micii beneficiari, iar locuitorii orașului au contribuit activ la amenajarea lor cu apă, hrană și pături moi pentru a le proteja de frig.

„Ne-a bucurat enorm să vedem că iubitorii de animale au avut grijă să le umple castroanele cu apă și hrană, iar în interior au așezat pături moi, pentru a le ține de cald”, a transmis Primăria, prin intermediul unui anunț public.

Reprezentanții administrației locale verifică periodic locațiile, mențin legătura cu cetățenii din zonele respective și primesc constant imagini cu pisicile care se adăpostesc în noile căsuțe.

„Faptul că am putut aduce un strop de confort și protecție acestor suflete este, pentru noi, cea mai mare mulțumire”, au adăugat ei.

Proiectul continuă: alte căsuțe sunt în lucru și vor fi amplasate în perioada următoare în noi zone și cartiere ale municipiului. Primăria face apel la suceveni să transmită sugestii privind locațiile unde consideră că este cea mai mare nevoie de astfel de adăposturi, pentru a direcționa eforturile acolo unde este esențial.

Important de menționat: inițiativa nu a implicat nicio cheltuială din fonduri publice, fiind realizată exclusiv prin eforturi voluntare și donații.

„Pentru un oraş mai bun şi mai prietenos cu animalele!”, este mesajul Primăriei Suceava, care încurajează comunitatea să rămână implicată în protejarea animalelor fără stăpân.