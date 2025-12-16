Accident rutier în comuna Brodina: Trei tineri răniți după ce mașina a intrat într-un copac



Un accident rutier soldat cu rănirea a trei persoane a avut loc luni seară, 15 decembrie 2025, în jurul orei 21:15, pe DJ209G, pe raza comunei Brodina, sat Paltin.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, o tânără în vârstă de 20 de ani din comuna Vicovu de Jos conducea un autoturism marca Skoda pe direcția Ulma – Straja. Pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, într-o curbă la stânga, aceasta a pierdut controlul volanului, vehiculul a deviat de pe partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea dreaptă a sensului de mers.

În urma impactului, au rezultat rănirea conducătoarei auto și a celor doi pasageri: un tânăr de 22 de ani și o minoră de 17 ani, ambii din comuna Straja. Toate cele trei victime au fost transportate la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și îngrijiri medicale.

Diagnosticele preliminare includ traumatism ușor și plagă la membrul inferior drept pentru conducătoare, respectiv traumatism prin accident rutier pentru cei doi pasageri.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă,. Cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale evenimentului.