Ediția a IV-a a proiectului „Din suflet pentru suflet” la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca: Solidaritate și generozitate în spiritul Crăciunului

Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca a organizat luni, 15 decembrie 2025, ora 14:00, ediția a IV-a a proiectului social-caritabil „Din suflet pentru suflet”, o inițiativă care promovează solidaritatea, empatia și implicarea activă în comunitate.

Proiectul, devenit deja tradiție, a avut ca scop principal sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, prin colectarea de donații și activități educative care dezvoltă responsabilitatea socială a elevilor. Motivația profundă a fost inspirată din Evanghelia după Matei (25:35): „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit…”, subliniind valorile creștine ale iubirii și slujirii aproapelui.

Elevii, inclusiv cei cu cerințe educaționale speciale, au participat cu entuziasm, dăruind bunuri, timp și atenție, învățând lecții valoroase despre altruism și respect. Activitățile au cultivat empatia, responsabilitatea și creativitatea, oferind tinerilor ocazia să propună idei și să se implice concret în ajutorarea celor vulnerabili.

Coordonat de directorul prof. Adrian Ungureanu, director adjunct prof. Cigoli Anisia-Mariana, coordonator de proiecte prof. Sahru Alexandra, consilier școlar prof. dr. sociolog Vovciuc Ionel, prof. Rotaru Alin și prof. Tudosă Lăcrămioara Adina, alături de Consiliul Școlar al Elevilor (președinte Coca Giorgia Valentina), proiectul a beneficiat de parteneriate solide cu mai multe instituții școlare și parohii din zonă: Școala Gimnazială Budeni, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Malini, Școala Gimnazială „Academician Haralambie Mihăiescu” Udești, Școala Gimnazială nr. 6 Fălticeni, precum și parohiile „Învierea Domnului” Dolhasca, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Siliștea Nouă și „Sfânta Treime” Spătărești.

Resursele au fost mobilizate prin eforturi comune: voluntariat din partea cadrelor didactice, elevilor, părinților și preoților, donații și sponsorizări de la primărie, parohii și societăți comerciale locale.

Rezultatele așteptate includ consolidarea legăturilor între școală, familie, Biserică și comunitate, creșterea conștientizării importanței carității și implicarea activă în sprijinirea elevilor defavorizați și a persoanelor vârstnice.

Liceul „Oltea Doamna” Dolhasca mulțumește tuturor participanților și partenerilor pentru generozitate, demonstrând că prin fapte concrete, tinerii pot deveni „oameni cu o mare” și pot aduce speranță în sufletele celor nevoiași, mai ales în preajma Sărbătorilor.