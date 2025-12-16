Pensionară, decedată în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Rădăuți



Polițiștii Municipiului Rădăuți au fost sesizați luni, 15 decembrie 2025, la ora 11:11, prin apel la 112 de către Serviciul de Ambulanță Județean Suceava, cu privire la decesul unei femei în vârstă de 84 de ani, survenit în incinta sediului Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Speranța” din Rădăuți.

În urma deplasării la fața locului și a cercetărilor preliminare, s-a stabilit că femeia se afla în vizită la sediul instituției împreună cu concubinul său, un bărbat în vârstă de 87 de ani. În timp ce așteptau așezați pe scaune în sala de așteptare, femeii i s-a făcut rău, intrând în stop cardio-respirator.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a intervenit prompt, însă medicii nu au putut decât să constate decesul.

Examinarea sumară a cadavrului nu a relevat leziuni traumatice sau alte elemente care să ridice suspiciuni privind circumstanțele decesului.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate de Biroul de Investigații Criminale Rădăuți, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și soluționarea procedurală a cazului.