Sophia Drăgoi de la CSU Suceava, performanțe remarcabile la Campionatul Național de Înot pentru copii


Sophia Drăgoi, sportivă a secției de natație din cadrul Clubului Sportiv Universitar (CSU) Suceava, a participat în weekend la Campionatul Național de Înot pentru copii de 12-13 ani, găzduit de orașul Miercurea Ciuc.

Antrenată de Sorina Diaconescu, tânăra înotătoare și-a îmbunătățit timpii personali la toate probele în care a concurat, demonstrând un progres evident în clasamentul național al categoriei sale de vârstă. Ea a obținut locul VI la proba de 800 metri liber și locul VII la 200 metri spate.

Competiția de la Miercurea Ciuc a marcat încheierea sezonului competițional 2025 pentru înot. Bilanțul secției de natație a CSU Suceava este unul impresionant: 10 medalii de aur, 9 de argint, 13 de bronz și 100 de clasări pe locurile IV–X în ierarhiile naționale.

Antrenoarea Sorina Diaconescu a subliniat provocările cu care se confruntă sportivii: „Pentru unii dintre sportivii noștri urmează o perioadă grea, în care atenția trebuie să se îndrepte și spre Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a. În condițiile în care înotătorii se antrenează zilnic, eforturile sunt foarte mari, iar pregătirea sportivă trebuie îmbinată cu cea școlară. Pentru a reuși acest lucru este nevoie de o organizare riguroasă a timpului, de seriozitate, concentrare și multă determinare. Chiar și atunci când oboseala este accentuată, trebuie găsită puterea de a continua. Avem toate motivele să îi privim pe acești tineri cu admirație, să îi încurajăm și să îi susținem.”


