Accident rutier în localitatea Nisipitu: Trei persoane rănite, inclusiv o minoră inconștientă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile luni seara, în jurul orei 21:21, pe raza localității Nisipitu din județul Suceava, soldându-se cu trei victime.



Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la locul evenimentului au intervenit rapid pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2. Echipele au fost sprijinite de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), dintre care unul încadrat cu medic.

La sosirea forțelor de intervenție, au fost identificate trei persoane implicate în accident: un tânăr de 21 de ani și o tânără de 21 de ani, ambii conștienți și cooperanți, precum și o minoră în vârstă de 17 ani, care se afla în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale prezente.

După acordarea primului ajutor medical la fața locului și stabilizarea victimelor, toate trei au fost transportate la unități medicale pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.