„Dulce Crăciun Fest” la Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava: Târg festiv cu gusturi internaționale și scop caritabil



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sala de sport a Școlii Gimnaziale „Grigore Ghica Voievod” din Suceava s-a transformat luni, 15 decembrie 2025, într-un adevărat târg de Crăciun, cu ocazia evenimentului „Dulce Crăciun Fest”. Activitatea a îmbinat atmosfera magică a sărbătorilor cu diversitatea culinară internațională și un puternic accent pe solidaritate.

Sub coordonarea consilierului educativ Corina Stavnic și cu implicarea activă a cadrelor didactice, elevii au amenajat standuri creative, pline cu dulciuri tradiționale românești și internaționale. Fiecare stand a fost decorat inspirat din spiritul Crăciunului, creând un ambient festiv care a captivat participanții.

Un moment emoționant a fost colindul comun interpretat de toți elevii școlii, care a umplut sala de bucurie și căldură specifică sărbătorilor de iarnă.

Evenimentul a avut și o componentă caritabilă importantă: o parte din fondurile obținute din vânzarea dulciurilor au fost donate Locuinței Protejate Maxim Mihoveni, transformând fiecare achiziție într-un gest de generozitate.

La final, directorul școlii, Marlena Moscal, a mulțumit părinților pentru implicare și sprijin, subliniind că fără dăruirea lor, „Dulce Crăciun Fest” nu ar fi avut același succes.