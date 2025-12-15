Primăria Suceava: Străzi asfaltate și parcări noi cu 9 zile înainte de Ajunul Crăciunului



Primăria Municipiului Suceava anunță progrese semnificative în lucrările de regenerare urbană din mai multe zone ale orașului, oferind locuitorilor un cadou timpuriu de sărbători: străzi fără noroi și infrastructură îmbunătățită.

Potrivit informării Primăriei Suceava, pe strada Pictor Dumitru Dacian a fost turnat asfalt proaspăt, finalizând o etapă importantă a modernizării. Pe strada Lovinescu, recent asfaltată, se lucrează intens la amenajarea bordurilor și trotuarelor, pentru un aspect civilizat și funcțional.

Un proiect notabil de regenerare urbană se desfășoară în zona Venus, unde 31 de locuri de parcare noi au înlocuit 6 garaje vechi și un chioșc. Tot aici, trotuarele au fost modernizate, iar în perioada următoare va fi amenajat spațiul verde, care va deveni mai luminos și mai vizibil, contribuind la un mediu urban mai plăcut.

„Sărbătorile din acest an sunt primele fără noroi pentru locuitorii din zonele Venus / George Enescu, Lovinescu și Pictor Dumitru Dacian”, a transmis Primăria Suceava, subliniind impactul pozitiv al acestor investiții asupra calității vieții cetățenilor.