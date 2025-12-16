„Sărbătoare” muzicală la Muzeul de Istorie Siret:  Continuă Stagiunea muzicală a Muzeului Național al Bucovinei



Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sâmbătă, 20 decembrie 2025, ora 17:00, la un eveniment special intitulat „Sărbătoare”, în cadrul Stagiunii muzicale din proiectul „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”. Concertul va avea loc la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, oferind sucevenilor și vizitatorilor ocazia de a se bucura de momente culturale de înaltă calitate în preajma sărbătorilor de iarnă.

Protagoniștii serii vor fi Corala „Sfântul Leontie”, sub bagheta dirijorului Ovidiu Foca și duo-ul pianistic Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu, la pian la patru mâini.

Programul include lucrări semnate de compozitori precum Johann Sebastian Bach, Charles Gounod, György Kurtág, Tiberiu Brediceanu, Alexandru Pașcanu, Ion Borgovan, Valentin Teodorian, Gheorghe Danga, Nicolae Lungu și Marius Sireteanu.

Evenimentul va fi prezentat de Corina Alexandra Răducanu.