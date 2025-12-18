Poliția anunță toleranță zero față de violențele în spațiul public: Șase persoane reținute după un conflict violent în centrul Sucevei



Poliția Municipiului Suceava a intervenit ferm într-un caz de agresiune reciprocă și tulburare a ordinii publice, soldat cu reținerea a șase persoane implicate într-un conflict violent produs în seara de 11 decembrie 2025.

Sesizarea a fost primită prin 112 în jurul orei 20:40, privind o agresiune pe strada Vasile Bumbac. La fața locului, o femeie de 35 de ani a declarat că a fost agresată fizic de doi bărbați de 23 și 19 ani. Ulterior, cei doi au fost identificați împreună cu un al treilea tânăr de 21 de ani, care la rândul lor au reclamat că au fost agresați.

Din cercetări a rezultat că, în jurul orei 20:20, pe esplanada centrală a municipiului, cei trei tineri au fost abordați de doi bărbați de 44 și 22 de ani, aflați împreună cu femeia de 35 de ani. Pe fondul unui conflict spontan, persoanele s-au agresat reciproc.

S-a întocmit dosar penal pentru patru infracțiuni de lovire sau alte violențe . Având în vedere că actele de violență s-au produs în spațiul public, urmărirea penală a fost extinsă și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoanelor vătămate li s-a adus la cunoștință dreptul de a solicita ordin de protecție provizoriu conform Legii 26/2024, însă acestea au refuzat.

La data de 16 decembrie 2025 au fost puse în executare șase mandate de aducere, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei șase implicați. Aceștia au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate de Biroul Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava, dosarul urmând a fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava cu propunere procedurală.

Poliția Suceava reiterează toleranța zero față de comportamentele antisociale cu componentă violentă: „Nu tolerăm fapte care induc sentimentul de insecuritate civică și vom acționa cu fermitate maximă. Cei predispuși la astfel de acte trebuie să știe că măsurile privative de libertate vor fi dispuse conform legii”.