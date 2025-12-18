Dezbatere la USV Suceava: „Începuturile uitate ale constituționalismului european” – 270 de ani de la Constituția Corsica și inovatorul „Sindicatul” care a pus puterea sub control



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit miercuri, 17 decembrie 2025, conferința-dezbatere „Începuturile uitate ale constituționalismului european: 270 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Corsica”. Evenimentul, desfășurat în Aula Corp A a readus în atenția publicului una dintre cele mai timpurii și inovatoare experiențe constituționale ale Europei moderne.

Constituția Republicii Corsica, adoptată la 18 noiembrie 1755 sub conducerea lui Pasquale Paoli, a enunțat – cu decenii înaintea marilor revoluții franceză și americană – principii fundamentale precum suveranitatea națiunii, reprezentarea politică, limitarea puterii executive și chiar egalitatea de gen prin acordarea dreptului de vot femeilor. Considerată un adevărat „laborator” al imaginarului constituțional occidental, această constituție a influențat dezvoltările democratice din spațiul atlantic, inclusiv în SUA, Polonia și Franța.

Dezbaterea a explorat contextul politic european al epocii, rolul lui Paoli și reverberațiile corsicane în istoria ideilor politice, punând în dialog trecutul cu știința dreptului constituțional contemporan.

Evenimentul a fost deschis și moderat de lect. univ. dr. Lucian-Sorin Stănescu și lect. univ. dr. Marcela Șlusarciuc, cadre didactice ale USV. Invitat special a fost prof. univ. dr. hab. Ion Guceac de la Universitatea de Stat din Moldova, care a oferit perspectiva dreptului constituțional comparat și a tradițiilor europene continentale.

Marie Leonte, lector universitar dr. la USV, a subliniat importanța actuală a textului corsican: „Constituția Republicii Corsica prezintă o importanță mereu actuală, atât din punctul de vedere al amenajării originale a separării puterilor, cât și din acela al afirmării drepturilor civile și politice individuale, mergând până la egalitatea de gen, prin acordarea dreptului de vot pentru femei. Examinarea acestor dispoziții este o ocazie de a ne apleca asupra genezei dreptului constituțional european modern”.

Lect. univ. dr. Lucian-Sorin Stănescu a evidențiat mecanismul inovator al „ Sindacato” (Sindicatul) – organ de control al puterii: „În Republica corsicană a lui Pasquale Paoli (1755), Sindacato a fost soluția politică și juridică dată unei întrebări vechi de două milenii, formulată de Juvenal: quis custodiet ipsos custodes? – cine îi păzește pe cei care ne păzesc? Sindiacato era un organ de control al puterii, însărcinat să verifice activitatea magistraților și a funcționarilor, să investigheze abuzurile și să sancționeze derapajele autorității. Prin acest mecanism, Paoli a transformat responsabilitatea guvernanților într-o regulă constituțională, nu într-o simplă promisiune morală. Astfel, mica republică insulară oferea Europei un răspuns modern: puterea nu este niciodată deasupra controlului”.

Lect. univ. dr. Marcela Șlusarciuc a făcut o paralelă contemporană: „Republica Corsicană a fost un proiect de autonomie totală, dar vulnerabilă. Uniunea Europeană este un proiect de autonomie distribuită, dar complexă. Ambele încearcă să răspundă aceleiași întrebări fundamentale: cum organizăm puterea astfel încât comunitățile să rămână libere într-o lume interdependentă?”.

Organizată de Facultatea de Istorie și Geografie și Facultatea de Drept și Științe Administrative ale USV, conferința a fost deschisă publicului fizic și online, atrăgând studenți, cadre didactice și pasionați de istoria constituționalismului și evoluția ideii de democrație în Europa.

Evenimentul subliniază contribuția USV la dezbaterile academice asupra rădăcinilor democratice europene.