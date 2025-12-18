Tradiții de iarnă în centrul Sucevei: Spectacole cu colinde și jocuri populare la „Crăciun în Bucovina”



Centrul municipiului Suceava a fost animat, în serile de 16 și 17 decembrie 2025, de atmosfera autentică a sărbătorilor de iarnă, prin două spectacole susținute de elevii și profesorii Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava.

Programul artistic variat a îmbinat colinde tradiționale românești cu urături și jocuri specifice sezonului, precum jocul caprei și al ursului, aducând în fața publicului farmecul obiceiurilor străbune și emoția Crăciunului.

Cele două reprezentații au făcut parte din programul „Crăciun în Bucovina”, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina (CCB), care continuă să promoveze tradițiile locale și să ofere momente de bucurie comunității în perioada sărbătorilor.

Spectacolele au atras un public numeros, care a aplaudat entuziasmul tinerilor artiști și autenticitatea repertoriului prezentat.

Evenimentele din seria „Crăciun în Bucovina” continuă să aducă magie și tradiție în spațiile publice ale județului, consolidând spiritul comunitar în preajma sărbătorilor.