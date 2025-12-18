Accident rutier pe DN17, între Șcheia și Stroiești: Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile



Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe Drumul Național 17 (DN17), între localitățile Șcheia și Stroiești, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la locul evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) cu medic.

Echipajele de intervenție au identificat două victime: un bărbat și o femeie, ambele conștiente și cooperante. Acestea au primit îngrijiri medicale de urgență la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele exacte ale accidentului sunt în curs de stabilire de către polițiști. Traficul în zonă a fost temporar afectat pe durata intervenției.