Doi handbaliști de la CSU Suceava, convocați la echipa națională de juniori a României



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Interul stânga Ianis Chiruț și portarul Adrian Mircea, ambii jucători la CSU Suceava, au fost selecționați în lotul echipei naționale de juniori a României (generația 2008/2009) pentru un stagiu de pregătire ce va avea loc în perioada 4-11 ianuarie 2026.

Acțiunea va debuta la București și se va încheia în Polonia, la Walcz, unde tricolorii juniori vor disputa jocuri bilaterale împotriva reprezentativei similare a țării gazdă.

Convocarea celor doi tineri handbaliști suceveni reprezintă o recunoaștere a performanțelor lor constante la nivelul clubului CSU Suceava și o oportunitate importantă de dezvoltare în perspectiva competițiilor internaționale viitoare.