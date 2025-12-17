Doi handbaliști de la CSU Suceava, convocați la echipa națională de juniori a României

Intră acum și în grupul de
Interul stânga Ianis Chiruț și portarul Adrian Mircea, ambii jucători la CSU Suceava, au fost selecționați în lotul echipei naționale de juniori a României (generația 2008/2009) pentru un stagiu de pregătire ce va avea loc în perioada 4-11 ianuarie 2026.
Acțiunea va debuta la București și se va încheia în Polonia, la Walcz, unde tricolorii juniori vor disputa jocuri bilaterale împotriva reprezentativei similare a țării gazdă.
Convocarea celor doi tineri handbaliști suceveni reprezintă o recunoaștere a performanțelor lor constante la nivelul clubului CSU Suceava și o oportunitate importantă de dezvoltare în perspectiva competițiilor internaționale viitoare.
