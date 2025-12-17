Primăria Suceava propune reducerea autorizațiilor taxi la 340 și introducerea unei taxe anuale de staționare de 300 lei



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, și viceprimarul Dan Ioan Cușnir au inițiat un proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea transportului de persoane în regim de taxi și închiriere, care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.

Principalele modificări propuse, conform referatului de aprobare:

Reducerea numărului de autorizații taxi : Numărul maxim de autorizații se stabilește la 340, respectând raportul legal de 4 autorizații la 1.000 de locuitori, conform recensământului din 2022. De la actualele 400 de autorizații, procedura de atribuire va fi suspendată până când numărul valabil scade sub 340 prin retragere (la cerere sau conform legii). Atribuirea va fi reluată la 30 de zile după atingerea pragului.

Digitalizare și eficientizare : Certificatele de competență profesională și atestatele taximetriștilor, eliberate electronic de ARR, vor fi transmise pe e-mailul [email protected] . Taxa de vizare a autorizației taxi se va achita o dată la 5 ani, odată cu prelungirea, iar autorizația va fi semnată doar de primar. Tranziția la noul format se va realiza în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026.

Relocare stație taxi : Pentru fluidizarea traficului și evitarea congestionării în zona Orizont, stația de așteptare a clienților se mută pe Calea Burdujeni nr. 8.

: Pentru fluidizarea traficului și evitarea congestionării în zona Orizont, stația de așteptare a clienților se mută pe Calea Burdujeni nr. 8. Taxă anuală de staționare: Începând cu 1 ianuarie 2026, se introduce o taxă de 300 lei/an/autovehicul taxi pentru staționarea pe domeniul public, motivată de costurile de amenajare și întreținere a stațiilor, în contextul creșterii numărului de autovehicule în municipiu și al abonamentelor plătite de riverani pentru parcări.

Proiectul respectă Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, Ordinul nr. 356/2007 și OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiatorii consideră că aceste măsuri vor contribui la descongestionarea traficului, eficientizarea activității și echilibrarea pieței de taximetrie în municipiul Suceava.

Proiectul de hotărâre va fi dezbătut în ședința Consiliului Local din 23 decembrie 2025.