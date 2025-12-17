Primăria Suceava propune un nou regulament pentru parcările de domiciliu: Atribuire prin licitație online și abonamente anuale



Primăria Municipiului Suceava a inițiat un proiect de hotărâre privind regulamentul de funcționare a parcărilor de domiciliu și în regim mixt cu autotaxare, care stabilește condiții stricte pentru organizarea, atribuirea și utilizarea spațiilor de parcare publice pe domeniul public și privat al municipiului.

Scopul principal al regulamentului este asigurarea circulației fluente și în siguranță, descongestionarea drumurilor publice, protejarea pietonilor și parcarea în condiții optime. În parcările de domiciliu se atribuie contra cost câte un loc per locuință, în intervalul 16:00–08:00 (luni–vineri) și 24/24 în weekend și sărbători legale, pentru autovehicule sub 3 tone, lungime maxim 5 metri și capacitate de până la 9 persoane (inclusiv șofer). În intervalul 08:00–16:00 (luni–vineri), parcarea este gratuită pentru toți, cu excepția celor în regim mixt.

Atribuirea se face etapizat, pe zone/cartiere, prin licitație online pe o platformă GIS dedicată, cu tarif minim anual de 500 lei (TVA inclus). Prioritate au persoanele cu handicap (atribuire directă). În prima etapă participă rezidenții cu domiciliu în Suceava, în a doua – cei cu reședință (viză de flotant) sau proprietarii de al doilea vehicul. Locurile rămase pot fi atribuite la tarif minim.

Condiții cumulative pentru participare (persoane fizice/juridice): domiciliu/sediu în zonă, vehicul propriu/utilizat, fără restanțe la bugetul local sau asociația de proprietari, permis valabil, ITP și RCA în termen, vehicul conform dimensiunilor.

Parcările cu regim mixt funcționează cu plată orară (08:00–16:00, luni–vineri), iar în restul timpului sunt rezervate rezidenților cu abonament. Persoanele cu handicap locomotor beneficiază de gratuitate temporară în regim orar.

Utilizatorii au obligații stricte: interzicere cesionare/subînchiriere, montare dispozitive de blocare, reparații în parcare etc. Nerespectarea atrage sancțiuni: amenzi de la 800 la 2.500 lei, în funcție de gravitate, plus măsuri complementare (readucere teren la starea inițială).

Lista parcărilor vizate include peste 60 de străzi și alei, printre care Aleea Nucului, Bulevardul George Enescu, Strada Ciprian Porumbescu, Strada Universității ș.a.

Lista parcărilor de domiciliu şi în regim mixt cu autotaxare 1. Aleea Anastasie Crimca 2. Aleea Ion Gramadă 3. Aleea Lalelelor 4. Aleea Nucului 5. Aleea Saturn 6. Aleea Venus 7. Bulevardul George Enescu 8. Calea Burdujeni 9. Str. 6 Noiembrie 10. Str. Alexandru Ienceanu 11. Str. Amurgului 12. Str. Baladei 13. Str. Bistriței 14. Str. Brânduşei 15. Str. Călimani 16. Str. Ciprian Porumbescu 17. Str. Curtea Domnească 18. Str. Dimitrie Cantemir 19. Str. Dimitrie Onciul 20. Str. Eroilor 21. Str. Florilor 22. Str. Horea, Cloşca şi Crişan 23. Str. Ion Neculce 24. Str. Ion Vodă Viteazul 25. Str. Jean Bart 26. Str. Lazăr Vicol 27. Str. Luceafărului 28. Str. Maria Voichița 29. Str. Mărăşeşti 30. Str. Mărăşti 31. Str. Meseriaşilor 32. Str. Mihai Viteazul 33. Str. Mircea Damaschin 34. Str. Miron Costin 35. Str. Muncii 36. Str. Narciselor 37. Str. Nicolae Bălcescu 38. Str. Oituz 39. Str. Păcii 40. Str. Pictor Şerban Rusu Arbore 41. Str. Plăieşilor 42. Str. Privighetorii 43. Str. Prof Leca Morariu 44. Str. Putna 45. Str. Rândunicіi 46. Str. Republicii 47. Str. Samoil Isopescu 48. Str. Simion Florea Marian 49. Str. Stejarului 50. Str. Şoimului 51. Str. Ştefan Dracinschi 52. Str. Ştefan cel Mare -„La Bazin” 8 53. Str. Ştefan Tomşa 54. Str. Ştefăniță Vodă 55. Str. Teilor 56. Str. Theodor Neculuță 57. Str. Tineretului 58. Str. Tipografiei 59. Str. Trandafirilor 60. Str. Universității – de la intersecția cu Bd. 1 Mai până la intersecția cu Bd. George Enescu 61. Str. Vasile Alecsandri 62. Str. Zorilor.