Zborurile Wizz Air Suceava – Karlsruhe/Baden-Baden anulate din cauza unei probleme tehnice

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava informează că zborurile Wizz Air pe ruta Suceava – Karlsruhe/Baden-Baden și retur au fost anulate miercuri din cauza unei probleme tehnice survenite la aeronavă.

Cursa de plecare din Suceava era programată pentru ora 14:00, iar zborul de retur pentru ora 19:15. Pe zborul spre Germania erau înregistrați 50 de pasageri, iar pe cursa de întoarcere 205 pasageri.

Decizia anulării aparține exclusiv operatorului aerian Wizz Air și a fost luată din considerente de siguranță operațională.

Pasagerii afectați sunt rugați să contacteze direct compania Wizz Air pentru informații suplimentare privind reprogramarea zborurilor, opțiuni de rerutare sau compensații.

Aeroportul Suceava regretă disconfortul creat și mulțumește pasagerilor pentru înțelegere.