Colindători la Consiliul Județean Suceava: Copii și beneficiari ai centrelor sociale au adus emoție și bucurie

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și angajații instituției au primit miercuri vizita unor grupuri de colindători, continuând tradiția frumoasă a sărbătorilor de iarnă.

Copiii de la Școlile Gimnaziale nr. 1, 3 și 4 din municipiul Suceava, elevii de la Școala Gimnazială Ipotești și cei de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava au umplut holurile instituției cu glasuri vesele, transmițând multă emoție și bucurie prin colindele tradiționale.

Un moment deosebit de special a fost oferit de beneficiarii Centrului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei–Pojorâta, care au venit cu colinda și au creat o atmosferă caldă și plină de sensibilitate.

„Le mulțumim tuturor pentru colinde și pentru prezență”, a transmis președintele Gheorghe Șoldan, prin intermediul unui comunicat de presă.

Aceste vizite continuă seria întâlnirilor cu colindători începută în zilele precedente, aducând spiritul autentic al Crăciunului în instituțiile publice sucevene.