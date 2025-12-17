Cod Galben de ceață în județul Suceava: Vizibilitate redusă sub 200 de metri până la ora 20:00



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de ceață pentru județul Suceava, valabil de miercuri, 17 decembrie 2025, ora 15:50, până la ora 20:00.

Avertizarea vizează ceață persistentă care va determina scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Fenomenul va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea poleiului și ghețușului pe carosabil.

Zonele afectate includ municipiile Suceava și Fălticeni, orașele Cajvana, Dolhasca, Liteni și Salcea, precum și numeroase comune: Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Dărmănești, Forăști, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dolhești, Moara, Horodniceni, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Botoșana, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Ciprian Porumbescu și Bălăceana.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza, să folosească luminile de ceață și să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față. Pietonii sunt rugați să fie atenți la traversări.