Inovația suceveană care poate schimba viitorul energiei verzi: proiectul DFG Energy Solutions, creat de studenții români din campania „100 de tineri pentru Dezvoltarea României”

Trei studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Daniel Flutur, Gabriel Ciuciudău și Florin Baciu – au dezvoltat o soluție inovatoare de monitorizare inteligentă și predicție a performanței panourilor fotovoltaice, proiectul DFG Energy Solutions fiind recunoscut la nivel internațional și inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României” 2025, organizată de Fundația Dan Voiculescu.

Echipa, formată din masteranzi la programele Sisteme Moderne pentru Conducerea Proceselor Energetice (Daniel Flutur și Gabriel Ciuciudău) și Securitate Cibernetică (Florin Baciu), a identificat o vulnerabilitate majoră a sistemelor fotovoltaice actuale: monitorizarea generală, la nivel de invertor sau parc, care nu detectează la timp problemele individuale ale panourilor, ducând la pierderi de energie, costuri mari de mentenanță și riscuri de siguranță, inclusiv incendii.

Soluția DFG Energy Solutions propune amplasarea unui set de senzori direct pe panourile fotovoltaice, care colectează date în timp real. Sistemul permite:

Estimarea duratei de viață rămasă a fiecărui panou;

Detectarea rapidă a scăderilor de randament cauzate de defecte;

Predicția producției de energie pentru zilele următoare, folosind inteligența artificială.

Beneficiile sunt multiple: creșterea siguranței (prevenirea incidentelor grave), reducerea pierderilor energetice (panourile pierd anual 0,5-1% din randament), predicție precisă pentru stabilitatea rețelei naționale și costuri mai mici de mentenanță. Tehnologia este utilă atât pentru parcuri fotovoltaice mari, cât și pentru instalații casnice.

Proiectul, născut în primul an de masterat, a obținut Locul I la competiția internațională Inova-Youth Zagreb, confirmând potențialul său global.

Prin includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, cei trei studenți sunt recunoscuți pentru contribuția lor la tranziția energetică sustenabilă.

DFG Energy Solutions reprezintă un exemplu concret despre cum cercetarea aplicată a tinerilor români poate genera soluții reale pentru provocările energetice naționale și internaționale.