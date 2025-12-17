Ședința Colegiului Prefectural Suceava: Pregătiri detaliate pentru iarnă și bilanț economico-social



Instituția Prefectului Județului Suceava a găzduit marți, 16 decembrie 2025, ședința ordinară a Colegiului Prefectural, în cadrul căreia reprezentanții serviciilor publice deconcentrate au prezentat informări ample privind activitatea lor, stadiul pregătirilor pentru sezonul de iarnă 2025–2026 pe infrastructura rutieră și evoluția principalilor indicatori economico-sociali ai județului.

Pregătiri pentru campania de deszăpezire 2025–2026

Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc Aceasta asigură întreținerea drumurilor naționale DN 17, DN 17B, DN 17A, DN 18 și DN 2E prin 5 baze de deszăpezire și 3 puncte de sprijin. Disponibile: 36 de utilaje închiriate și 6 utilaje proprii, toate echipate cu lamă și răspânditor de material antiderapant.

Stoc de sare: 5.693 tone, distribuit în baze și puncte de sprijin.

Pe DN 2E au fost montați 1.200 metri liniari de parazăpezi. Secția de Drumuri Naționale Suceava La data de 12 decembrie 2025, stocurile de materiale antiderapante includ: 3.485 tone sare;

1.189 tone nisip;

21 tone clorură de calciu.

Disponibile 48 de utilaje închiriate, repartizate astfel: – Baza Suceava: 12 ATB, 3 Unimog, 2 încărcătoare; – Baza Rădăuți: 8 ATB, 2 Unimog, 1 încărcător; – Baza Fălticeni: 7 ATB, 1 Unimog, 2 încărcătoare; – Baza Ilișești: 8 ATB, 1 Unimog, 1 încărcător.

Programul de montare a parazăpezilor este realizat în proporție de 68%, restul urmând a fi finalizat în funcție de condițiile meteorologice. Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava Intervențiile se realizează pe o rețea de 895,48 km de drumuri județene, încadrate la nivelurile I și II de viabilitate. Se acționează cu 33 de autobasculante dotate cu lamă și răspânditor, la care se pot adăuga alte utilaje în situații operative.

Materiale antiderapante: nisip, sare sau amestec nisip–sare în raport 4:1, adaptat condițiilor.

Activitatea este monitorizată prin sisteme GPS.

Prefectul Traian Andronachi a subliniat importanța colaborării eficiente între SDN și DJDP, solicitând sprijin reciproc și intervenții coordonate în caz de probleme majore, precum și comunicare în timp real pentru decizii rapide și evitarea blocajelor.

Activitatea altor servicii deconcentrate

Direcția Regională Vamală Iași : Accent pe control vamal și fiscal, combaterea fraudelor și protecția intereselor financiare ale statului și UE, cu necesitatea cooperării interinstituționale cu MAI.

: Accent pe control vamal și fiscal, combaterea fraudelor și protecția intereselor financiare ale statului și UE, cu necesitatea cooperării interinstituționale cu MAI. Casa Județeană de Pensii Suceava : 140.967 pensionari; plăți totale la 30 noiembrie 2025: peste 3,475 miliarde lei (3,473 miliarde din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat și 626.322 lei din Bugetul de Stat).

: 140.967 pensionari; plăți totale la 30 noiembrie 2025: peste 3,475 miliarde lei (3,473 miliarde din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat și 626.322 lei din Bugetul de Stat). Direcția Județeană de Statistică Suceava (primele 9 luni 2025): Populație la 1 iulie: 763.786 locuitori (42,8% urbană, 57,2% rurală). Piața muncii: 125.000 salariați (septembrie); câștig mediu brut 6.817 lei; 12.825 șomeri înregistrați. Turism: 458 structuri de primire; 45.339 turiști străini. Industrie: producție +2,9%; cifră de afaceri +7,4%; investiții nete 1.099,4 milioane lei.

(primele 9 luni 2025): Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava: Programe pentru sport de masă și performanță, educație non-formală, voluntariat; administrarea bazelor sportive și colaborare cu autorități locale și școli.

La final, prefectul Traian Andronachi a transmis urări de sănătate și Crăciun fericit, apreciind eforturile instituțiilor pe parcursul anului.