Energia electrică se scumpește cu 3% de la 1 ianuarie 2026: Cauzele și soluțiile pentru o reducere sustenabilă de până la 50% în următorii ani

Prețul energiei electrice va crește cu aproximativ 3% începând cu 1 ianuarie 2026, din cauza majorării tarifelor de transport și distribuție, conform anunțurilor recente. Însă, potrivit analizei președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, această scumpire poate fi contracarată prin măsuri concrete, care ar putea duce la o reducere realistă a prețului cu 38-50% în următorii 3-5 ani.

Analiza cauzelor scumpirii este esențială pentru soluții eficiente. Conform Barometrului Energetic INSCOP, 42,8% dintre români consideră principalele cauze ale scumpirii energiei deciziile greșite ale autorităților române, urmate de dorința companiilor de profituri mai mari (27,3%), inflația generală (11,1%) și evoluția prețurilor internaționale (6,7%). Studiile AEI pentru perioada 2021-2025 plasează pe primul loc deciziile interne greșite, urmate de factori internaționali (congestii europene, importuri în Ucraina și Moldova), creșterea tarifelor și taxelor, profitul companiilor și, pe ultimul loc, condițiile meteo.

Dumitru Chisăliță propune șase direcții concrete pentru scăderea prețului:

Reducerea pierderilor în rețele (10-12% anual): Modernizarea transformatoarelor, cablurilor și digitalizarea (smart grid) ar putea scădea prețul final cu 5-8%. Creșterea ponderii energiei ieftine: Dezvoltarea regenerabilelor, finalizarea hidrocentralelor, stocare (inclusiv hidrogen și acumulări prin pompaj) și noile reactoare nucleare de la Cernavodă ar reduce prețul mediu cu până la 10%. Deconectarea parțială de piața europeană (PZU): Contracte bilaterale pe termen lung și mecanisme naționale de plafonare temporară ar stabiliza prețurile, cu o reducere medie de 10-15%. Creșterea producției interne și reducerea importurilor: Centrale noi pe gaze eficiente și management optim al hidrocentralelor ar scădea prețul cu 5-10%. Reducerea poverii fiscale: Scăderea TVA la 9%, eliminarea taxei pe stâlp și a suprataxelor, simplificarea certificatelor verzi ar aduce o reducere imediată de 8-12%. Eficiență energetică și consum inteligent: Contoare inteligente, izolație termică și tarife diferențiate ar economisi 10-20% la nivel individual și ar scădea tarifele cu cel puțin 5%.

Combinând aceste măsuri, potențialul de reducere a prețului energiei electrice ar fi de 38-50% pe termen mediu, fără a compromite securitatea energetică.

„Scăderea prețului depinde de un mix economic, tehnologic și politic: piață competitivă, investiții în infrastructură, stabilitate legislativă și colaborare echilibrată cu UE”, a concluzionat Dumitru Chisăliță, subliniind necesitatea unei strategii naționale coerente.