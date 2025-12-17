ANCOM anunță roaming mai ieftin pentru români, dar și că Republica Moldova și Ucraina intră în „Roaming ca acasă” de la 1 ianuarie 2026



Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță că, începând cu 1 ianuarie 2026, utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici în roaming, prin două măsuri majore: reducerea suprataxei maxime pentru date în Spațiul Economic European (SEE) și integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în sistemul „Roaming ca acasă” (Roam Like at Home – RLAH).

Roaming ca acasă în Moldova și Ucraina De la 1 ianuarie 2026, cetățenii din România care călătoresc în Republica Moldova sau Ucraina vor putea folosi apeluri, SMS-uri și date mobile fără costuri suplimentare, în aceleași condiții ca în țara de origine. Măsura se aplică reciproc și pentru utilizatorii din cele două state care vin în UE. Această extindere face parte din acordurile de asociere ale celor două țări cu Uniunea Europeană.

Până acum, în anumite cazuri, tarifele pentru date în aceste destinații depășeau chiar și 8.000 euro/GB. De anul viitor, după epuizarea limitei de utilizare rezonabilă, suprataxa maximă va fi de doar 1,33 euro/GB (1,10 euro fără TVA).

Utilizatorii vor beneficia și de aceeași calitate a serviciilor ca în România și de acces gratuit la numerele de urgență.

Atenție: Regimul „Roaming ca acasă” se aplică doar între UE și fiecare dintre cele două state în parte, nu între Moldova și Ucraina sau cu alte țări din SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Scade suprataxa pentru date în SEE Tot de la 1 ianuarie 2026, scade plafonul suprataxei pentru date în roaming în SEE (după depășirea limitei rezonabile): de la valoarea actuală la 1,10 euro/GB (fără TVA) în 2026, urmând să ajungă la 1 euro/GB din 2027.

Pentru abonamentele cu date (cvasi)nelimitate, volumul disponibil în roaming SEE se calculează după formula: 2 x prețul abonamentului (fără TVA) / 1,10 euro (pentru 2026).

ANCOM pune la dispoziție un widget online pentru estimarea volumului de date disponibil fără suprataxă, care va fi actualizat la 1 ianuarie 2026.

Obligații pentru furnizori Operatorii mobili din România trebuie să informeze clienții despre noile condiții în Moldova și Ucraina, despre volumul de date inclus în roaming SEE și despre consumul acestuia (prin fișa de sinteză, mesaje la conectare și facturi).

ANCOM recomandă utilizatorilor să verifice ofertele și politicile de utilizare rezonabilă ale furnizorilor pentru a evita suprataxe neașteptate.

Măsurile vin în contextul eforturilor UE de a extinde beneficiile pieței unice și de a reduce costurile pentru consumatori.